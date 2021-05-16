هكذا علّق نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي بثنائية على صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون مقابل.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "مباراة عصيبة.. الفرقة دي شديدة فعلا.. غالبا موسيماني هيلعب على المرتدات هناك.. فلازم يلعب في الهجوم بالأسرع وليس بالأكثر خبرة".

أضاف: "ويا ريت نخف شوية إرجاع الكرة للخلف خصوصا في المرتدات".

وتغلب النادي الأهلي على صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.

وأحرز للأهلي لاعبه طاهر محمد طاهر في الدقيقة 22، ومهاجمه صلاح محسن في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.