شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مغربي: شاركت بأهم 3 أعمال في رمضان منها الاختيار 2 ولعبة نيوتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالف الحظ والتوفيق من عند الله الفنان الشاب محمد مغربي فقد شارك في موسم دراما رمضان بثلاثة أعمال من أهم الأعمال بشهادة النقاد والجمهور على حد قوله وهي: الأختيار 2، موسى، لعبة نيوتن.

وقال المغربي لـ"الخليج 365": في مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، قدمت فيه شخصية عادل سكرتير شهاب باشا "الفنان صبري فواز" بعد خيانته له وتسببه في قتله، وجاء ذلك تزامنًا مع تجسيدي لشخصية الإرهابي الحسن عبد الله في مسلسل "الاختيار ٢" ، كما قدمت شخصية سامح موظف شركة السياحة في مسلسل "لعبة نيوتن" والذي قام بالنصب على حازم "الفنان محمد ممدوح" وأخد من أمواله وتسبب في عدم سفره لهنا "الفنانة منى زكي .



الفنان محمد مغربي

وأشار المغربي: مصادفة حدثت في كل الأدوار التي قدمتها وهي انها جميعا شخصيات سلبية ما بين الخائن والنصاب وقد تفاجأت برد فعل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بيسألوا: مين ده يا جماعة اللي طالع خاين في كل المسلسلات، وهذا وإن دل فهو دليل علي أنني برغم مساحة الأدوار الصغيرة لكنها كانت مؤثرة ولها بصمة مع الجمهور وسعادتي أكبر لعملي مع أهم مخرجي الموسم الأساتذة: تامر محسن ومحمد سلامة و بيتر ميمي