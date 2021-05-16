جوتيريس "منزعج بشدة" لتدمير إسرائيل برجا لوسائل إعلام في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأحد، عن انزعاجه الشديد لتدمير إسرائيل برجًا في غزة يضم مكاتب وسائل إعلام دولية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام، في بيان، إنّ جوتيريس شعر "بانزعاج شديد من تدمير غارة جوية إسرائيلية اليوم بنايةً شاهقةً في مدينة غزّة كانت تضمّ مكاتب للعديد من المنظّمات الإعلامية الدولية".

وأضاف أنّ الأمين العام أبدى "سخطه" بسبب "تزايد أعداد الضحايا المدنيّين، ولا سيّما مقتل 10 أفراد من نفس العائلة، بينهم أطفال، في غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية".

وكان الجيش الإسرائيلي برر تدمير برج الجلاء في غزة بوجود "مصالح عسكرية" تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة لـ"حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغار الجيش الإسرائيلي على مبنى متعدد الطوابق يحتوي على مصالح عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس".

وأضاف: "توجد في المبنى مكاتب إعلامية مدنية تتستر حماس من ورائها وتستخدمها دروعًا بشرية"، محذرا من أن "حماس تضع مصالحها العسكرية في قلب المجتمع المدني".

وذكر الجيش الإسرائيلي: "قبل الغارة، حذرنا المواطنين الذين تواجدوا داخل المبنى ومنحهم الوقت الكافي لإخلاء المبنى".

ويضم البرج مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية من أبرزها مكتب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، ومكتب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية في غزة.

ودخلت عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية، يومها السابع على وقع استمرار دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ من غزة وقصف القطاع.