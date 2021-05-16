"مش بتاع تريندات".. القصة الكاملة لمشادة ريهام سعيد ومجدي الهواري بسبب محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كلمات موجزة كتبها المخرج مجدي الهواري، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، يوم السبت، عرضته لهجوم الإعلامية ريهام سعيد.

وكتب الهواري، عبر "فيسبوك": "عارفين المثل اللي بيقول لا يصح إلا الصحيح ولا إيه؟".

ويبدو أن ريهام سعيد اعتبرت أن "الهواري" قصد الشماتة في المخرج محمد سامي بعد إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف التعامل معه؛ حيث علّقت قائلة: "بس مش أنت اللي تكتب البوست ده، لأنه في الآخر زميل، والزملاء يقفوا جنب بعض مش يشمتوا في بعض".

ورد عليها الهواري قائلا: "مين الآخر ومين الزميل ومين اللي بيشمت؟ أعتقد كلامك لحد تاني، وفي مكان تاني، وبالرغم إني مش محتاج أبرر ولكن أنا سمعت الخبر من التعليقات، ومش محتاج أقول المقصود الحقيقي من البوست، أعتقد إن حلفاني يكفي ومش مضطر أبرر".

وأضاف: "أنا حر في ما أدونه على حسابي الشخصي، ومش هخش أبدا في نوع من التريندات، لإني مش من المدرسة دي خالص، ولا من الناس اللي بتعمل كده، وهتلاقي متابعيني وأصدقائي شبهي ومحترمين زيي".

تابع: "وكمان ولا محتاج شهرة مثلا، وتاريخي يشهد على احترامي للجميع ومن الجميع، تحياتي، هتلاقي ناس تانية في أكونتات تانية عايزة لقطة وماشيين مع التريند، مش هنا.. ولا أنا.. نقطة".

واختتم مخاطبا متابعيه: "والله يا جماعة مش قصدي كده خالص".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت في بيان لها، أنه تم اتخاذ قرارا بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي، دون إبداء أسباب ذلك.