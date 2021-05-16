محمد الشرنوبي وزوجته في المالديف ومحمد لطفي مع عائلته.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها صورة جديدة لها مع زوجها مدير التصوير هيثم زينيتا عبر "إنستجرام"، وظهرا فيها بإطلالة شتوية.

ونشر الفنان عمرو سعد، عبر "إنستجرام"، صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي حقق نجاحا كبيرا في شهر رمضان المنقضي.

وشارك الفنان محمد لطفي متابعيه عبر "إنستجرام" احتفاله مع عائلته بثالث أيام عيد الفطر المبارك، وظهر بصحبة زوجته وأولاده وعلّق قائلاً: "كل سنة وأنتوا طيبين.. عائلة لطفي".

أما الفنان شريف رمزي، فاحتفل بعيد زواجه الـ6 مع زوجته النجمة ريهام أيمن، وشارك جمهوره عدة صور معها عبر "إنستجرام".

وظهرت إيمان العاصي في صورة عبر "إنستجرام" بإطلالة صيفية حيث ارتدت سترة باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ونشر الفنان باسم سمرة صورة عبر "إنستجرام" ظهر فيها مع الفنانة روجينا، وعلّق عليها: "مع الفنانة الجميلة روجينا.. حمو وبنت السلطان".

ونشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة عبر "إنستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، مرتدية تنورة منقوشة مكشوفة الساقين ونسقت معها توب باللون الأبيض.

وظهر الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، عبر حساب زوجته على "إنستجرام"، بإطلالة صيفية على شاطئ جزر المالديف.

ونشرت الفنانة نسرين أمين صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية وسط الورود، وارتدت سترة باللون الأخضر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ونشرت الفنانة سمية الخشاب عبر "إنستجرام" صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وظهرت بجوار "توك توك" بفستان لونه تركواز شفاف.