"قتلة زهرة القمر" يصيب روبرت دي نيرو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف النجم روبرت دي نيرو تعرضه لإصابة عمل خلال تصوير فيلم Killers of the Flower Moon (قتلة زهرة القمر).

الفيلم من إخراج مارتن سكورسيزي، وبطولة ليوناردو دي كابريو، ويتناول قصة مجموعة من القتلة في ولاية أوكلاهوما خلال عام 1920، وكيف ساهمت عمليات القتل في نشأة مكتب FBI بشكله الحالي.

ووفقًا لموقع "كوميك بوك" الأمريكي، تعرض "دي نيرو" لإصابة في قدمه، خلال تصوير الفيلم في ولاية أوكلاهوما، لكن لا توجد مزيد من التفاصيل حول سبب أو حدة الإصابة حتى الآن.





وذكر الموقع، أن "دي نيرو" قام بحجز طائرة إلى مدينة نيويورك لعرض الإصابة على طبيب موثوق فيه.

وحتى الآن لم يتحدد بعد موعد طرح الفيلم، لذلك من غير المتوقع أن تؤثر إصابة "دي نيرو" في موعد طرحه.