شقيقة أحمد السقا تهاجم مها أحمد: "حقد وشماتة ورا ابتسامة كدابة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تمر ساعات على كتابة الممثلة المصرية مها أحمد منشورا على صفحتها بموقع "فيسبوك" تنتقد فيه ممثلين معروفين حتى هاجمتها شقيقة أحمد السقا.

وردت فاطمة السقا بمنشور طويل على مها أحمد، مذكرة إياها بعدد المرات التي ساندها فيها السقا هي وزوجها، موضحة أن ما تفعله تشويه للنجوم الكبار.





وكتبت شقيقة السقا: "أبهرتيني يا مها بأخلاقك العالية وبإنك افتكرتي العيش والملح اللي أكلتيه في البيت بتاع الفنان اللي مش عارفة تقولي اسمه، بس عرفتي تقولي عليه ندل اللي هو أحمد السقا".

وأضافت: "بس أنا بقولك قدام الناس أي حد يقول عليه كده لأنه راجل كرمك ووقف جنبك إنتي ومجدي بدل المرة ألف، وأمير كرارة بردو راجل جدع ومحترم للي ما يعرفهوش في البوست بتاعك ده، معرفش إيه الفرص اللي كانت عندك اللي كان يتمنى يشتغل معاكي فيها زمان بس هو أي حد يتمنى يشتغل معاه دلوقتي أكيد، وكلمة الدور بينادي صاحبه دي بتاعة أفلام ما بتتقالش في الحقيقة، كفاية دراما وتشويه للناس".

وتابعت: "وبعدين هما كممثلين مش مطالبين يقفو جنبك ولا يجيبولك أدوار على فكرة، دي رؤية مخرج وناس بتوع كاستنج. الحقيقة أنا مش عارفة إنتي عايزة إيه، أنا مش شايفة بعد العشرة الطويلة اللي إنتي قولتي عليها غير كمية الحقد والشماتة اللي كانوا متداريين ورا ابتسامة كدابة، ماعرفش إنتي إزاي كنتي بتدخلي بيوتنا".

واختتمت شقيقة السقا: "السب والتطاول ده يدل على الأصل، وإحنا بقى ولاد ناس مع إننا عندنا كلام كتير أوي يتقال".





كانت مها أحمد كتبت عبر صفحتها منشورا، جاء فيه: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص. الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا".

وأضافت: "النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رُشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تانى معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية، وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف اني زي أخته (ندل)".

وتابعت: "أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض بقى، ما هي الحوجة مرة.. رد وقالي الدور ينادي صاحبه. طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب. وقلت (عوضي عليك يا رب).. تمر الأيام والاتنين يعلوا ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا)، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها، وهما مخدماتية للأستاذة".

واختتمت المنشور قائلة: "يمهل ولا يهمل ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل، ياللي مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح، بلاش تتشطروا على أساتذتكوا. عوضنا على الله. يا رب ما تحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

يُذكر أن أخر ظهور لمها أحمد كان مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "عمر ودياب"، بطولة مصطفى خاطر وعلي ربيع، والذي عُرض في السباق الرمضاني قبل الماضي 2020.

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ودياب وفردوس عبدالحميد وإدوارد ونجلاء بدر وسلوى عثمان، من تأليف وإخراج محمد سامي.



