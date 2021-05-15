محمد سامي ومي عمر.. "ومن الحب ما قتل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "هل وصلنا إلى الحكمة متأخرين.. لسنا متأكدين من صواب الريح".. كلمات جاءت على لسان الشاعر الراحل الكبير محمود درويش، لكنها تنطبق في جوهرها على حال المخرج المصري محمد سامي وزوجته مي عمر.

ظن محمد سامي أنه يمتلك كل مفاتيح النجاح، وأنه يستطيع صناعة من "الفسيخ شربات"، واتخذ ذلك مبررا لسطوع نجمه بعد نجاح أعماله الأولى "مع سبق الإصرار، حكاية حياة"، بطولة غادة عبدالرازق.

وبسرعة البرق ارتفع أجره وراهن عليه كبار النجوم، ولم يتوقف طموح "سامي" عند الإخراج، بل طرح نفسة مؤلفا وكاتبا للسيناريو.







أراد "سامي" أن يثبت لنفسه مدى قوته، فقرر اختبار قدرته على صناعة النجم في زوجته مي عمر، التي يراها كثيرون ذات موهبة فنية محدودة، فدفع بها أمام محمد رمضان في مسلسل "الأسطورة"، ومن أجلها اشتبك مع ياسمين صبري، والفنانة نسرين إمام التي اتهمته بمجاملة زوجته على حسابها.

الحب وحده لا يكفي

بالغ "سامي" في حبه لزوجته ولم يلتفت إلى آراء النقاد، وقرر أن يصنع منها نجمة "صف أول"، لذا رشحها للوقوف أمام أحمد السقا في مسلسل "ولد الغلابة" إنتاج عام 2019، ولم يستطع نجوم العمل الاعتراض، وخرج المسلسل للنور ولم يحقق النجاح المتوقع رغم توفر كل الإمكانيات.

وعلى نفس المنهج ظل سامي متمسكا بزوجته كنجمة، حتى في تجربتها الأولى كبطلة مطلقة في مسلسل "لؤلؤ"، قدم نفسه مشرفا عاما على التأليف والإخراج، وكأنه العكاز الذي لا تستطيع زوجته التخلي عنه، ولم يأت في باله مطلقا مقولة "من الحب ما قتل"، وأنه بذلك يهدد مستقبله المهني بالكامل.





هل كان الجزاء من جنس العمل؟

قرر سامي أن يخوض المنافسة في سباق شهر رمضان الدرامي بمسلسل يحمل عنوان "نسل الأغراب" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر، وانتظر الجمهور هذا العمل بشغف شديد لأسباب كثيرة، في مقدمتها أنه بطولة نجمين من العيار الثقيل هما أحمد السقا وأمير كرارة، وثانيا أن القصة من تأليفه وإخراجه، ولم يجد إلا زوجته كي تقف أمام السقا وكرارة.

وتعرض المسلسل لانتقادات كثيرة بسبب سطحية القصة، وعدم واقعيتها وتعمد "سامي" إعطاء زوجته مساحة كبيرة من أحداث المسلسل.





الانتقادات التي تعرض لها مسلسل "نسل الأغراب" دفعت الشركة المنتجة لاتخاذ قرارها بالتوقف عن التعامل مع محمد سامي.

بيان الشركة جاء مقتضبا ولا يكشف الأسباب، لكن الجمهور توقع أن تعمد المخرج منح زوجته دورا أكبر من إمكانياتها، وتهميش السقا وكرارة، وإدخال تعديلات كثيرة على السيناريو بشكل ضاعف من الميزانية المخصصة للإنتاج كان وراء الإطاحة به.

وشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل حملة هجوم وسخرية على سامي، كما هاجمت الفنانة مها أحمد "السقا وكرارة" ووصفتهما بالكومبارس و"المخدامتية" على حد تعبيرها لفنانة محدودة الإمكانيات.





لم تلتزم مي عمر الصمت على حملات الهجوم وردت عبر حسابها على فيسبوك قائلة: "العين مبتكرهش إلا اللي الأحسن منها"، متجاهلة قرار الشركة المتحدة الخاص بتوقفها عن التعامل مع زوجها.

لا خلاف أن سامي في موقف لا يحسد عليه، ويرى كثيرون أنه بالغ في حبه لزوحته ودفع ثمن ذلك، ولو عادت به الأيام للوراء لتفادى هذه الأخطاء ولم يردد مقولة محمود درويش "وصلنا للحكمة متأخرين".



