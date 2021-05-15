مها أحمد تفتح النار على السقا وكرارة.. هل لعبت الغيرة النسائية دورها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجمت الممثلة المصرية مها أحمد اثنين من زملائها لم تذكر اسميهما، موضحة أن أحدهما كان سببا في إصابتها بحالة اكتئاب، أما الآخر فتخلى عنها.

وأشارت مها، في منشور كتبته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إلى أن مسلسلا جمع الممثلين الشهيرين سويا على غير رغبتهما، لكن ما حدث أن ممثلة مبتدئة أصبحت بطلة المسلسل والدعاية للعمل.

ورغم أنها لم تسمهما فإن أغلب المعلقين على منشورها تكهنوا بأنهما النجمان أحمد السقا وأمير كرارة اللذان جمعهما مؤخرا مسلسل "نسل الأغراب"، وشاركتهما البطولة مي عمر زوجة مخرج العمل محمد سامي.





كتبت مها، في منشورها: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص. الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا".

وأضافت: "النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رُشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تانى معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية، وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم أن الكل عارف اني زي أخته (ندل)".

وتابعت: "أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض بقى، ما هي الحوجة مرة.. رد وقالي الدور ينادي صاحبه. طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب. وقلت (عوضي عليك يا رب).. تمر الأيام والاتنين يعلوا ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا)، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها، وهما مخدماتية للأستاذة".

واختتمت المنشور قائلة: "يمهل ولا يهمل ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل، ياللي مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح، بلاش تتشطروا على أساتذتكوا. عوضنا على الله. يا رب ما تحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".