شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام وإيناس عبد الدايم نجوم اليوم الرابع فى مبادرة الثقافة بين أيديك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستمر بث روائع الأعمال الفنية واللقاءات النادرة التي تبثها قناة وزارة الثقافة لنكون علي موعد يوم الإثنين 17 مايو في التاسعة مساء لحفل أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى ومشاركة عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم، ويعقبه فى العاشرة مساء إحدى حلقات صالون الأوبرا الثقافى والتى استضافت النجم عادل إمام الذي تحدث خلاله عن الكثير من الأسرار في حياته الفنية، وعبر عن آرائه في الفن والثقافة وكل مناحي الحياة.

مبادرة الثقافة بين أيديك تستمر عروضها خلال موسم العيد وما بعده وتهدف إلى نشر الوعي والارتقاء بالذائقة الفنية وقد حققت تلك المبادرة في فترات الحظر والغلق مشاهدات كبيرة وكانت من الأفكار الثقافية النيرة والرائدة التي تعيد اكتشاف تراث فني كبير تمتلكه وزارة الثقافة ودار الاوبرا المصرية .

يذكر أن الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم قدمت العديد من الحفلات الموسيقية في مناطق عديدة بفرنسا (نيس، كان، مارسيليا، مايان، باريس، تولوز، إكس آن بروفانس)، فضلا عن عدة حفلات مع أوركسترا اليونسكو الدولي بباريس وأوركسترا إكس آن بروفانس ، كما قدمت حفلات صولو مع أوركسترا الكونسرفتوار وأوركسترا القاهرة السيمفوني، وفي عدة بلدان أوروبية وعربية مثل: تشيكوسلوفاكيا، إيطاليا، ألمانيا، أسبانيا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، النمسا، بلجيكا، هولندا، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، المغرب، تونس، الإمارات، اليونان، سوريا، الأردن، لبنان، الجزائر، عُمان، سويسرا، مناطق عديدة فى الصين، الإمارات العربية المتحدة (دبى، أبو ظبى، الشارقة). كما شاركت في العديد من البرامج الإذاعية الأوروبية كان من أهمها في Radio France بباريس، وعدة إذاعات وتلفزيونات عربية ومصرية.