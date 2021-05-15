"صوّر أجزاء معينة من جسمي".. زينب غريب تروي تفاصيل تعرضها للتحرش على يد طبيب بيطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة زينب غريب، تفاصيل تعرضها للتحرش من طبيب بيطري، بمنطقة وسط البلد مؤخرا.

وكتبت غريب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "مكنتش أتمنى أحكي اللي حصل دلوقتي بس تصحيحا لافتراضات خاطئة عن واقعة التحرش هضطر أوضح ملابسات الحادثة.. الدكتور البيطري أنا ولا أعرفه ولا زورته في مكان ولا عمري قابلته ولا هو نفسه يعرفني".

أضافت: "الواقعة حصلت في الشارع في وسط البلد وأنا رايحة أركب أوبر، والمدعو كان ماشي ورايا وبيصور أجزاء من جسمي معينة، خلسة من ظهري، وهو مكنش يعرفني ولا حتى شاف وشي، ولما أخدت بالي إنه بيصورني خلسة سألته بأدب فلقيته بيتهرب وعامل نفسه مش سامعني، أصريت وجريت وراه.. ابتدى ينكر ويهددني ولولا إن الناس اتلموا ورجل أمن تدخل وفتش موبايله واكتشف أنه مصورني فيديو (المدعو مسح الفيديو قبل ما تتحرز)، وصور غير لائقة وتحتها ميت خط ومدلولها الوحيد أجبن وأخطر من المتحرش التقليدي (ملحقش يمسح الصور واتحرزت بالفعل في النيابة)، مش عارفة كان ناوي يعمل بالصور ويستغلها إزاي.. بس الأكيد إن نيته كانت أذى صريح وخبيث".

تابعت: "عملت محضر في القسم وقدمت أقوالي في النيابة وأثناء التحقيق عرفت إن مهنته طبيب بيطري (مراقب جودة على اللحوم) وإنه متزوج.. ودا سبب كلمة (افتكرني جاموسة) اللي استخدمت بطريقة سيئة من الصحافة لثقافة التريند اللي أنا ضددها".

استكملت: "أما اللي يخص مجريات القضية دلوقتي في أنا بفضل إنها تفضل في إطار خاص بيني والمحامي المنوط بيها حتى الحكم في القضية.. ويمكن في وقت لاحق معرفش امتى، هقدر أسرد الصورة كاملة من باب التوعية لقضية مهمة زي التحرش".

اختتمت: "بس حابة أختم إنني حقيقة عندي تساؤلات كبيرة ناحية نظرة بعض الناس للاختلاف في مقابل العنف والتحرش، وليه جوا البعض منهم شماتة ودعم دفين للعنف تجاه أي شخص مختلف عنهم مهما كان مسالم وفي حالة ومبيأذيش حد.. وإيه شكل الجذور اللي اتزرعت فيها ثقافة لوم الضحية؟!".

وكانت الفنانة زينب غريب، تعرضت للتحرش من طبيب بيطري، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت، فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهاردة، ويتقال لي إما اسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم وخصوصا لما تطلب ده واحدة ست زيها زيي بالظبط".

وتابعت: "أنا برضو مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، اغتصب، أو تحرش تدافع عن ابنها وتنسى إني في مقام بنتها برضو، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي، ولا أقول لها يا حاجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه".

زينب غريب، حققت نجاحا من خلال دورها بمسلسل "بـ100 وش"، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة الفنانة نيللي كريم، والفنان آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، علا رشدي، من إخراج كاملة أبو ذكري.