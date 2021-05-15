مها أحمد: "أنا مش شمتانة في حد.. وبتعالج بسبب حسرتي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكدت الفنانة مها أحمد، أن المنشور الذي كتبته ليلة أمس وأثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لم يكن القصد منه الشماتة في أحد.

أضافت أحمد، في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، "أنا لقيت حاجة لفتت نظري وفيها رد اعتبار بالنسبالي وشوفت إني لازم أعبر عنها بشكل واضح، أنا متكلمتش على حد من وراه، ولا نمّيت على حد، وأنا مش شمتانة، ولا عايزة أشمت في حد، ومفيش حد يستاهل ارتكب ذنب وأشمت فيه، ويوم ما أشمت أروح أشمت في نفسي إني أحسن من ناس كتير أوي على الساحة ومش بشتغل، كنت شمت في نفسي وقعدتي في البيت".

تابعت: "أنا راضية وربنا مراضيني إن الناس لسه بتتكلم على أعمالي، وبلاش بقى الناس اللي بتنتهز الفرص وبتتكلم كتير عشان فاضيين في العيد ومفيش خروجات بسبب الحظر، مش من حق حد يزعل، وأنا راضية عن اللي عملته، أنا راضيت نفسي نفسيا، لأني مازلت بتعالج بسبب حسرتي من رد فعل الاتنين الزملاء دول وغيرهم كتير وكل بأوانه".

كانت مها أحمد أثارت جدلا واسعا بمنشور اعتبره البعض هجوما على الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، إذ كتبت: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على.. إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مابيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا".

وتابعت: "النجم الأولانى بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رُشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية، وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي أخته".

وأضافت مها: "أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة.. نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض؟ ما هي الحوجة مرة! رد وقالي الدور ينادي صاحبه.. طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي، وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب. وقلت (عوضي عليك يا رب).

استكملت: "تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا)، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها، وهما (مخدماتية للأستاذة)".

واختتمت: "يمهل ولا يهمل.. ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل، ياللي مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة.. نصيحة: بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح.. بلاش تتشطروا على أساتذتكوا. عوضنا على الله. يا رب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

يأتي هذا بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع المخرج وكاتب سيناريو "نسل الأغراب" محمد سامي.