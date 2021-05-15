مها أحمد: "تعبت وباخد أدوية بسبب زميل" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة مها أحمد، إنها طلبت من أحد زملائها وأصدقاء زوجها من الفنانين المقربين، أن يشركها معه في أدوار فنية بعدما خفتت عنها الأضواء، وبالفعل رحب في البداية ثم تجاهل مكالمتها.

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أضافت أحمد، في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، أنها التقت بزميل آخر لها في حفل زفاف، كان يعمل مقدم برامج قبل شهرته، وذكرت له أنها تريد أيضا العمل معه، وقالت: "الزميل ده كان لما بيشوفني بيسلم عليّا بترحاب شديد وكان حد راقي في التعامل، ولما شوفته في الفرح قولت يا بنت ميجراش حاجة وكلميه بعشم رغم أننا مش صحاب، وروحتله فعلا وقولتله مبروك على النجاح وإيه بقى مش هنشتغل مع بعض ولا إيه؟ راح باصللي كده وقايلي الدور بينادي صاحبه ربنا يسهل".

تابعت: "أنا استغربت رده جدا، كان ممكن يقولي إن شاء الله ربنا يسهل وطبعا وكده، وبناء على اللي حصل جالي اكتئاب وتعبت جدا وعيطت كتير، أنا عييّت وأخدت أدوية بسبب اللي حصل، ومازلت باخدها لحد النهاردة، فطبيعي لما ألاقي حاجة تلفت نظري وفيها رد اعتبار بالنسبالي أنا لازم أعبر عنه بشكل واضح، أنا متكلمتش على حد من ورا حد".

كانت مها أحمد أثارت جدلا واسعا بمنشور اعتبره البعض هجوما على الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، إذ كتبت: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على.. إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مابيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا".

وتابعت: "النجم الأولانى بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رُشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية، وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي أخته".

وأضافت مها: "أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة.. نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض؟ ما هي الحوجة مرة! رد وقالي الدور ينادي صاحبه.. طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي، وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب. وقلت (عوضي عليك يا رب).

استكملت: "تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا)، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها، وهما (مخدماتية للأستاذة)".

واختتمت: "يمهل ولا يهمل.. ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل، ياللي مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة.. نصيحة: بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح.. بلاش تتشطروا على أساتذتكوا. عوضنا على الله. يا رب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

يأتي هذا بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع المخرج وكاتب سيناريو "نسل الأغراب" محمد سامي.