مها أحمد: اتكلمت مع زميل ليّا وعيطت عشان عايزة شغل.. ومكنش لازم أشحت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة مها أحمد، إنها حينما كانت تعمل في الفن بشكل جيد للغاية حينما كانت بوزن زائد، وحينما نجحت في أن تصبح بوزن مثالي ابتعدت عن الأضواء تماما وجلست في المنزل.

أضافت أحمد، في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "لما لقيتني قاعدة في البيت حد اقترح عليّا وقالي اسعي ودي حاجة متضايقكش ولا كرامتك ولا بتاع، وقتها لجأت لحد صديق ليّا زميلي وزميل زوجي وكان مفتوح ذراع زوجي له وحد بنثق فيه جدا، لقيته إنه مش عيب اتكلم معاه وأعيط واطلع اللي في قلبي وأقوله إني حزينة إني قاعدة في البيت وأنت أخويا ومليش مصدر رزق تاني وأنت أكتر واحد عارف بالظروف".

تابعت: "الكلام ده من كذا سنة ولما قولت لمجدي إني هكلم زمايلنا النجوم وهقولهم إني عايزة اشتغل مش عيب، مجدي قالي لأ متعمليش كده هتقلل من نفسك وممكن تلاقي رد فعل يضايقك، المهم معملتش بكلام مجدي وروحت مكلمة زميلي ده وعيطت وقولتله أنا في ظروف نفسية مش كويسة وعندي اكتئاب وعايزة اشتغل وأقف جنبي ومتقولش الكلام ده لمجدي لأني بكلمك من وراه.. حقيقي هو رحب جدا وقالي أنتي أختنا ولازم نقف جنبك".

استكملت: "بعدها بكام يوم لقيته كلمني في التليفون وقالي يا مها في دور حلو أوي، والدور ده أنا شايفك فيه بس هطلب منك طلب، هديكي رقم المنتج ممكن تكلميه في التليفون، طبعا دي حاجة مش لطيفة والمفروض أترشح من النجم الأول وبعدين أكلم المنتج، ورغم ده قولتله حاضر وكلمته، والمخرج برضو زميلنا، اتفاجئت إني اتبعتلي دور غير اللي اتكلمنا عليه خالص، والدور كل فين وفين مشهد ومش فعال ومكنش ليّا أي لازمة في المسلسل".

واصلت: "كان زميلي ده ممكن يقولي معندناش أدوار، أو خليكي في وقت تاني، أو تقول لناس تانية شغلوا مها، ده أنا تنازلت وحطيت على كرامتي ليمونة وقولتلك.. أنا استغربت جدا وكنت عايزة أكلمه، كنت عايزة أقوله كنت أقول إن الدور دور كومبارس ومفيش داعي يعني، ومش هزعل منك وكفاية إنك رحبت بيّا، فضلت اتصل بيه ميردش 10-15 مرة، بقيت اتصل من تليفون زوجي ميردش، كلمت مدير أعماله برضو مردش، بعتله رسالة قولتله عيب وبلغه إني مش هرفع عليه سماعة التليفون تاني".

استطردت: "اتضايقت جدا وحالتي النفسية كانت زي الزفت وندمت.. مكنش لازم أشحت لأن دي شحاتة.. أنا كنت مترجمها على أن ده أكل عيش وسعي".

كانت مها أحمد أثارت جدلا واسعا بمنشور اعتبره البعض هجوما على الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، إذ كتبت: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على.. إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مابيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا".

وتابعت: "النجم الأولانى بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رُشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية، وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي أخته".

وأضافت مها: "أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة.. نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض؟ ما هي الحوجة مرة! رد وقالي الدور ينادي صاحبه.. طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي، وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب. وقلت (عوضي عليك يا رب).

استكملت: "تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا)، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها، وهما (مخدماتية للأستاذة)".

واختتمت: "يمهل ولا يهمل.. ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل، ياللي مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة.. نصيحة: بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح.. بلاش تتشطروا على أساتذتكوا. عوضنا على الله. يا رب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

يأتي هذا بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع المخرج وكاتب سيناريو "نسل الأغراب" محمد سامي.