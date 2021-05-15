مها أحمد: أيام ما كنت بكبوظة كانت الناس بتجري ورايا ولما خسيت قعدت في البيت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة مها أحمد، إن المنشور الذي كتبته الليلة الماضية وأثار جدلا واسعا، كانت تعبر من خلاله عن شيء بداخلها، ولم تتوقع أن "الدنيا كلها والسوشيال ميديا هتتقلب بالشكل ده".

أضافت أحمد، في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "البوست أيوه كان ملفت للنظر، بس مش جديد عليّا إني بتكلم وبقول لما بكون متضايقة من حاجة، وأنا بعمل الفيديو ده للتوضيح عشان في نفوس مش لطيفة وناس بتصطاد في الميه العكرة، واللي اتقال دي حكاية زي أي حكاية أنا بحكيها، وزي أي حكاية أنا لسه هحكيها، لأن أنا لسه عندي حكايات كتيرة أوي مع زملاء كتير، ومش عيب إن الواحد يحكي عن اللي حواه في توقيت معين".

استكملت: "أيام ما كنت بكبوظة وتخينة كنت بشتغل كويس جدا، ومكنتش محتاجة لحد والناس كلها بتقربلي وعايزني اشتغل معاهم، بعدها ضهري وجعني جدا ولقيت نفسي عجزت بدري، ولقيت إني لازم أخس عشان مصلحتي، ومن أول ما خسيت لقيتني مش بشتغل، وقعدت في البيت كتير أوي، فضلت أسأل طيب أنا عملت حاجة وحشة لحد، أو غلطت في حق حد، الناس كانت بتجري ورايا إيه اللي حصل، لحد ما اتقالي إنك عشان كنا حاطينك في حتة معينة وهي البنت البكبوظة ومبقتش فيها".

منشور مها أحمد الذي أثار جدلا واسعا اعتبره البعض هجوما على الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، إذ كتبت: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص.

الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على... إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مابيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا".

وتابعت: "النجم الأولانى بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رُشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية، وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي أخته".

وأضافت مها: "أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة.. نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض؟ ما هي الحوجة مرة! رد وقالي الدور ينادي صاحبه.

طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي، وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب. وقلت (عوضي عليك يا رب).

تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا)، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها، وهما (مخدماتية للأستاذة)".

واختتمت: "يمهل ولا يهمل.. ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل، ياللي مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة.. نصيحة: بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح.. بلاش تتشطروا على أساتذتكوا.. عوضنا على الله. يا رب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

يأتي هذا بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع المخرج وكاتب سيناريو "نسل الأغراب" محمد سامي.