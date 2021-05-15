حورية فرغلي: “أنا اتعملي سحر وشفتو”… فيديو

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 10:29 مساءً - منذ 47 دقيقة

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي في أول ظهور لها على الشاشات، وذلك بعد إجرائها 4 عمليات جراحية لأنفها.

وفي التفاصيل، أطلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة على برنامج “التاسعة” الذي يعرض على شاشة القناة الأولى المصرية، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، ووفقا لموقع مجلة “لها”، فإن النجمة المصرية تحدثت عن معاناتها و قالت:

“أنا بصدق بالسحر طبعا لأنه مذكور في القرآن وأنا اتعملي على فكرة ولقيته وشفته”.

وأكملت: “أنا بعد المسلسل قعدت سنة بالسرير عيانة مش عارفة أنا عندي إيه والدكاترة كلهم مش عارفين أنا عندي إيه وبعدين مامي جابتلي حد يقرأ قرآن علي وقال البنت دي معمولها حاجة”.

وأضافت: “الشغالة في البيت كانت بتنظف ولقيت في حوض زرع حاجة ملفوفة ولما فتحتها لقيت ورقة مكتوب عليها بالأحمر حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويوقف زواجها وخلفتها ورزقها مع شعرتين من شعري”.

وأما بالنسبة لمساندة أصدقائها لها قالت: “لم يكن هناك أي من الأصدقاء أو المعارف حولي أثناء مرضي، رانيا محمود ياسين فقط هي التي كانت تتصل للاطمئنان علي، وبعد كشفي عن مرضي هناك الكثيرون كلموني”.

ومن جهة أخرى كشفت الفنانة أن والدها لم يكلمها منذ سفرها حيث قالت: “والدي لم يكلمني منذ سفري للولايات المتحدة الأمريكية، فهو جراح كبير، وأنا لم أستشره قبل الخضوع لهذه العملية، كان رأيه في العمليات السابقة أنها ستفشل، وهذا ما حدث، هذه المرة لم أخبره، لم أرد أن أعطيه أملاً، فذهبت من نفسي دون الرجوع له، وبالتأكيد أتمنى أن يكلمني ونتصالح وأعتذر له إن أخطأت”.

ومن الجدير بالذكر أن أنف حورية تحطم نتيجة سقوطها عن ظهر الحصان أثناء تدريبها على رياضة الفروسية منذ عدة سنوات، وتعرضت حورية للعديد من المشاكل الصحية والنفسية قبل سفرها إلى أمريكا نتيجة العمليات الفاشلة التي أثرت بشكل كبير على ملامحها.