شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق دور السينما فى تايوان بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدرت أوامر بإغلاق دور السينما في تايبيه عاصمة تايوان والمناطق المحيطة بها لأول مرة منذ بداية أزمة COVID-19، وأصدرت سلطات تايوان أمرًا صباح يوم السبت بوضع العاصمة في حالة تأهب من المستوى الثالث.

وهذا يتطلب إغلاق دور السينما والأماكن الرياضية والمكتبات وأماكن الترفيه الأخرى، ويجب أيضًا ارتداء الأقنعة في الهواء الطلق، وتم طلب إغلاق النوادي والساونا وصالات الكاريوكي ومقاهي الإنترنت اعتبارًا من يوم الجمعة.

وقال وزير الصحة تشين شيه تشونج: "فقط من خلال القيام بذلك يمكن التعامل مع العدوى والسيطرة عليها"، ومن المتوقع أن يظل الإجراء ساريًا حتى 28 مايو 2021.

ونشرت سلاسل السينما إخطارات على مواقعها على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تعلن الإغلاق الفوري لأماكن في العاصمة والمناطق المحيطة بها. "سيتم إغلاق مسارح VieShow المذكورة أعلاه ، مثل Xinyi ، و Songren MUVIE ، ومحطة بكين ، و Banqiao ، و Linkou Mitsui ، و Hualien ، بالكامل من 15/05 إلى 28/05 من أجل الامتثال للإجراءات الإدارية ،" قال أكبر سلسلة سينما VieShow. أزال موقع الشركة على الإنترنت جميع تفاصيل العرض في تايبيه ، لكنه نشر معلومات فحص لدور السينما التابعة لها في مدن أخرى.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن العرض التايواني الأول لفيلم "F9" للمخرج جاستن لين المولود في تايوان ، قد تم تأجيله من مكانه المقرر في 19 مايو.

سجلت الجزيرة ارتفاعًا كبيرًا في الإصابات المحلية في الأيام الماضية ، مما أدى إلى تشويه سجل استثنائي حتى الآن في مكافحة الفيروسات، وسجلت 29 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة و180 إصابة محلية جديدة يوم السبت.

بما في ذلك الحالات الجديدة، كان هناك ما يقرب من 1500 إصابة مؤكدة ، معظمها من الخارج ، في عدد سكان يبلغ 24 مليون نسمة. وقد تحقق ذلك من خلال الاستجابة المبكرة لتفشي المرض والتي تضمنت ضوابط صارمة على الحدود ونظام اختبار استباقى.

كانت مكافحة الفيروسات تعني أن تايوان قد تجنبت هذا النوع من عمليات الإغلاق التي شوهدت في أجزاء أخرى كثيرة من العالم. لم يُطلب إغلاق دور السينما لأسباب صحية ، على الرغم من أن العديد منها أغلق أبوابها مؤقتًا بسبب انخفاض أعداد الجمهور وتناقص المعروض من عناوين الأفلام الجديدة.

كان مهرجان تايبيه السينمائي، الذي أقيم في أواخر يونيو من العام الماضي ، من أوائل المهرجانات السينمائية في العالم التي تعمل كحدث شخصي بعد تفشي الفيروس. تم التعامل مع دور السينما التي ظلت مفتوحة على قائمة الإصدارات التي كانت أكثر آسيوية بشكل واضح مما كانت عليه في السنوات العادية ، عندما تهيمن أفلام هوليوود عادةً.

ومع ذلك، كان معدل التطعيم منخفضًا. قد يعكس هذا اللامبالاة التي ولدت من نجاح الحكومة في مكافحة الفيروسات ، أو كما اقترح البعض لأن واردات اللقاح منعت من قبل الصين. الوضع السياسي لتايوان متنازع عليه ولم يُسمح لها بالانضمام إلى منظمة الصحة العالمية.