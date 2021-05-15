شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين وافى: سعدت بتجربتى مع تامر محسن.. ومنى زكى شخصية جميلة وودودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة الشابة ياسمين وافي، ابنة الفنان الراحل ممدوح وافى فى مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى، والذى عرض ضمن الموسم الرمضانى، حيث قدمت دور "شيرين" الأخت غير الشقيقة لمؤنس الذى قدمه الفنان محمد فراج، واستطاعت ياسمين وافى أن تثبت حضورها وموهبتها من خلال تجسيدها للدور ببراعة، فيعتبر مسلسل نيوتن هو ثانى عمل درامى للفنانة ياسمين وافى.

وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت الفنانة ياسمين وافى: تم ترشيحى لدور أخت مؤنس فى مسلسل لعبة نيوتن من خلال الكاستنج ديريكتور القائم على العمل ثروت مصطفى، بعدما شاهدنى فى "إلا أنا" التى تم عرضها على قناة دى إم سى، وبعد عرض الترشيح على المخرج تامر محسن رحب به.

وأضافت: دور شيرين هى الأخت غير الشقيقة لمؤنس، من الأب، بعدما تزوج الأب من راقصة وأنجب منها الولد، ثم تزوج بأخرى وكانت متدينة أنجب منها باقى الأولاد، وأختار الأب جانب التدين حتى يحيد عما حدث مع الزوجة الأولى.

بدأت سمة التشدد على الأسرة عندما كبر مؤنس، وكانت شيرين من أكثر الشخصيات المؤمنة بتلك الأفكار، وقمت بالتحضير للدور من خلال توجيهات المخرج تامر محسن، الذى رأى أن شيرين هى شخصية ملتزمة وصدامية وصريحة، ولكنها طيبة القلب تظهر مشاعرها من خلال حدتها فى الأسلوب لإيمانها أن أى شخص يبعد عن الدين هو خاسر، كان لها تجربة الزواج وأنفصلت برغم حبها لها ظنا منها أن الحب من الممكن أن يبعدها عن الدين والإيمان .

وأضافت ياسمين، توقعت ردور أفعال من الدور، خاصة أن هناك العديد يكون متصيد لأى شخصية دينية تقدم فى الدراما، ولكن فى حقيقة الأمر فى نفس العائلة كان هناك تفاوت فى درجات الدين بين الإخوات والأب والأم، وكان ردور الأفعال القوية طبيعية بسبب تعاطفهم مع هنا التى قدمته الفنانة منى زكى، ولكن مع مرور الحلقات تبين الخيوط لدى المشاهد، وفى النهاية هناك العديد من الردور التى أسعدتنى.

وعن كواليسها مع العمل قالت: كواليس المخرج تامر محسن كانت هادئة ومحترفة ومكان العمل كان ينبغى أن يكون، فكان بمثابة خلية نحل هادئة، أما عن الفنانة منى زكى قالت شخصية تحب ما تعمل ونجاحها ومكانتها كنجمة لم تصل لها من الفراغ، وأنا كنت من أشد المعجبين بها قبل العمل معها وبعد إلتقائى بها وجدتها ودودة وشخصية جميلة وتتمتع بخفة ظل عالية، ولا غبار على موهبة النجم محمد فراج الذى استمتعت بالعمل معه.