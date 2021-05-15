شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تطلق "أسعد لحظة" و"بكلم خيالى" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النجمة اللبنانية نوال الزغبى أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية على موقع يوتيوب بمناسبة عيد الفطر، الأولى بعنوان "بكلم خيالى" من كلمات وألحان صلاح الكردى وتوزيع ريمي مراد وماستر طوني حداد، والثانية بعنوان "أسعد لحظة" كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وأعلنت نوال الزغبى قبل أيام استقالتها من نقابة الفنانين المحترفين فى لبنان، بعد أن طلبت النقابة من أعضائها عدم التعرض للأحزاب والتيارات السياسية، مؤكدة أن المواقف الأخيرة الصادرة عن النقابة لا تليق بالفنان اللبناني بشكل عام ولا تاريخ الفن أوالدور الريادي الذي لعبه لبنان فى عالم الفن وحرية التعبير.

وأصدرت نوال الزغبي، بيان استقالتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، ونصه هو: "جانب نقابة الفنانين المحترفين الموقرة.. عطفًا على مواقفكم وعلى البيانات الصادرة عندك والتي تطلبون فيها من المنتسبين إلى النقابة عدم التعرض للأحزاب والتيارات السياسية، وهي سابقة خطيرة فى بلد يتجاوز عمره 6 آلاف سنة ثقافة وحضارة ويعتبر مركزا أساسيًا للفكر العربي".

وأضافت فى بيانها:"ولما كنا ننتمى إلى نقابتكم منذ أكثر من عشرين سنة، ولما نظرا إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يمر بها وطننا الحبيب منذ أكثر من عام ونصف، ولما نظرا للدور السلبي الذى يلعبه معظم الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية فى لبنان وعدم اكتراثهم للانزلاق الاقتصادي والمالى والأمني الحاصل، متمسكين بمصالح شخصية ضيقة لا ترتقى إلى مستوى المصلحة العامة".

واستطردت:"ولما كان دور الفنان فى الأنظمة الديكتاتورية المدح والثناء بأعمال الحكام بهدف التأثير على عامة الناس نظرا للتأثير الكبير الذى يتمتع فيه الفنان على متابعيه، ولما كانت المواقف الأخيرة الصادرة عن نقابتهم لا تليق بالفنان اللبناني بشكل عام، أو بتاريخ الفن أو بالدوري الريادي الذى لعبه لبنان فى عالم الفن وحرية التعبية منذ الأذل، ولما من المعلوم والثابت ان الساكت عن الحق شيطان أخرس".