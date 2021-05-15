قبل انطلاقها الليلة.. رأي نبيل الحلفاوي في مباراة الأهلي وصن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان نبيل الحلفاوي، عن رأيه في مباراة الأهلي أمام صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه على تويتر : "‏ما ينفعش لو تقدمنا إن شاء الله نتراجع.. لازم نواصل الضغط لآخر دقيقة لمزيد من التقدم مع إلتزام المدافعين.. ده مجرد شوط أول.. لسه في ماتش تاني هناك".

جاء ذلك ردا منه على سؤال لأحد متابعيه على تويتر، قائلا: "موسيماني في الإختبار الأصعب له الآن مع الأهلي وأمام جماهير الأهلي حين يلتقي صن داونز.. شايف الماتش النهاردة إزاي يا قبطان".

جدير بالذكر أن المباراة التي تجمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، ستقام في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك على أرض ملعب استاد السلام ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.