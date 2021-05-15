فيديو للفلسطينية ميساء عبدالهادي بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت منصة الاستقلال الثقافية، المتخصصة في الثقافة والفنون من فلسطين، والتي تتبع دار الاستقلال للثقافة والنشر، فيديو يُظهر إصابة الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي، عبر القناة الرسمية للمنصة على موقع الفيديو "يوتيوب".

ظهرت ميساء في الفيديو في حالة إعياء شديدة، وهل مستلقية على مقعد خشبي، ويتضح أن الإصابة في قدمها، بينما التف حولها مجموعة من المشاركين في الاحتجاجات الغاضبة والرافضة للإجلاء الإجباري الذي تحاول تطبيقه قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي حي الشيخ جراح الفلسطيني.

وفي لقطة أخرى، حملها مجموعة من الشباب إلى سيارة الإسعاف، ويسألهم أحد الأشخاص عن اسمها، ليجيبوا "ميساء عبدالهادي".

كان المخرج عمرو سلامة أعلن الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتب "الممثلة الفلسطينية المبدعة والمهمة ميساء عبد الهادي، التي مثلت في أعمال أمريكية وأعمال عربية حصدت جوائز في أهم المهرجانات العالمية، تم إطلاق النار عليها من الشرطة الإسرائيلية وإصابتها، عندما كانت تشارك في تظاهرات للاعتراض على الإخلاء الجبري للأسر الفلسطينية من بيوتها في شيخ جراح".

ميساء ولدت في الناصرة عام 1985، شاركت في أعمال: "غزة مونامور"، "الزمن المتبقي"، "ميرال"، "رجل من دون هاتف"، و"حبيبي راسك خربان"، "يا طير الطاير"، "3000 ليلة".