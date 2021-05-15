نسرين أنور عكاشة تكشف تفاصيل تقديم رؤوف عبدالعزيز فيلم والدها "الباب الأخضر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج رؤوف عبدالعزيز عن استعداده لخوض تجربة سينمائية جديدة من تأليف الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، تحمل اسم "الباب الأخضر"، وسيتم التحضير لها خلال الفترة المقبلة، ذلك في بيان صحفي.

ومن جانبها، أعربت نسرين أسامة أنور عكاشة، عن سعادتها بتولي المخرج رؤوف عبدالعزيز مهمة إخراج الفيلم بعدما تعاقدت مع شركته، قائلة: "مطمئنة ولدي ثقة كبيرة وغير محدودة في رؤوف عبدالعزيز لتقديم الفيلم، الذي يعد من أهم الأعمال السينمائية بالنسبة لوالدي".

وأكدت أن رؤوف عبدالعزيز يعد من المخرجين القلائل الذين لديهم أسلوب وشخصية مختلفة ظاهرة في أعمالهم، فضلا عن كونه ليس مهتم بمقاييس السوق ولكن كل ما يشغل تفكيره هو تقديم عمل فني يعيش للتاريخ.

وأوضحت نسرين، أن فيلم "الباب الأخضر"، يعد من الأعمال الفنية المحببة لدى والدها ومن أقدمها وأهمها في نفس الوقت، إذ يعود تاريخ كتابة الفيلم إلى نهاية الثمانينات، وعلى الرغم من ذلك يحتوي على رؤية عصرية في تقديم أفكاره، ويعد فيلم لكل زمان، حسب قولها.

وأشارت ابنة الكاتب الكبير، إلى أنه خلال الشهور الماضية تم التواصل بينها وبين المخرج رؤوف عبدالعزيز، واستقر على تنفيذ فيلم "الباب الأخضر"، على أن ينطلق التصوير خلال الفترة المُقبلة.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، إخراج رؤوف عبدالعزيز.