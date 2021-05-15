بالصور| مروة ناجي تحتفل بعيد ميلادها وسط جمهور "ألمظ وسي عبده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عاد عرض "ألمظ وسي عبده" لخشبة المسرح من جديد، وسط إجراءات احترازية مشددة على خشبة مسرح البالون، الساعة السابعة مساء، بحضور المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان محمود عزت، وعدد كبير من الجمهور.

واحتفلت أسرة المسرحية بعيد ميلاد الفنانة مروة ناجي، بعد انتهاء العرض، وسط الجمهور، الذي شاركها فرحة العيد أيضا.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د.مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفى عوض، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوي.

الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.