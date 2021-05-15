فاطمة السقا تهاجم مها أحمد بسبب شقيقها وتدافع عن أمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هاجمت فاطمة السقا، شقيقة الفنان أحمد السقا، الفنانة مها أحمد، في تعليق كتبته على منشور الأخيرة بموقع "فيسبوك"، الذي تحدثت خلاله عن نجمين كانت تعتبر أحدهما أخا إلا أنه خذلها وباعها حسب تعبيرها، بينما جعلها الثاني تدخل في حالة نفسية سيئة، وتمر باكتئاب.

فاطمة كتبت "أبهرتيني يا مها بأخلاقك العالية.. وبإنك افتكرتي العيش والملح اللي أكلتيه في البيت بتاع الفنان اللي مش عارفة تقولي اسمه، بس عرفتي تقولى عليه (ندل).. اللي هو أحمد السقا.. بس أنا بقولك قدام الناس ... أي حد يقول عليه كده لأنه راجل كرمك ووقف جنبك إنتي ومجدي بدل المرة ألف، وأمير كرارة بردو راجل جدع ومحترم للي ما يعرفهوش في البوست بتاعك ده.. معرفش إيه الفرص اللي كانت عندك اللي كان يتمنى يشتغل معاكي فيها زمان؟! بس هو أي حد يتمنى يشتغل معاه دلوقتي أكيد.. وكلمة الدور بينادي صاحبه دي بتاعة أفلام.. ما بتتقالش في الحقيقة.. كفاية دراما وتشويه للناس".

وتابعت: "وبعدين هما كممثلين مش مطالبين يقفو جنبك ولا يجيبولك أدوار على فكرة.. دي رؤية مخرج وناس بتوع كاستنج.. الحقيقة أنا مش عارفة إنتي عايزة إيه.. أنا مش شايفة بعد العشرة الطويلة اللي إنتي قولتي عليها غير كمية الحقد والشماتة، اللي كانوا متداريين ورا ابتسامة كدابة، معرفش إنتي إزاي كنتي بتدخلي بيوتنا".

واختتمت: "السب والتطاول ده يدل على الأصل، وإحنا بقى ولاد ناس مع إننا عندنا كلام كتير أوي يتقال".

مها لم تذكر اسم السقا أو كرارة في منشورها، لكن فسر البعض كلماتها بأن المقصود بها النجمان الكبيران (السقا وكرارة) إذ كتبت: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص.

الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على... إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مابيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا".

وتابعت: "النجم الأولانى بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رُشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية، وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي أخته".

وأضافت مها: "أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة.. نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض؟ ما هي الحوجة مرة! رد وقالي الدور ينادي صاحبه.

طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي، وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب. وقلت (عوضي عليك يا رب).

تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا)، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها، وهما (مخدماتية للأستاذة)".

واختتمت: "يمهل ولا يهمل.. ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل، ياللي مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة.. نصيحة: بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح.. بلاش تتشطروا على أساتذتكوا. (عوضنا على الله). يا رب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".