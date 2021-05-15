ابنة جمال عبدالناصر في "الملاك" وأصيبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. الفلسطينية ميساء عبدالهادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج عمرو سلامة قبل قليل، عن تعرض الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي، لإصابة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مشاركتها في الاحتجاجات الرافضة لإجلاء أهالي حي الشيخ جراح عن بيوتهم.

وكتب عمرو "الممثلة الفلسطينية المبدعة والمهمة ميساء عبد الهادي، التي مثلت في أعمال أمريكية وأعمال عربية حصدت جوائز في أهم المهرجانات العالمية، تم إطلاق النار عليها من الشرطة الإسرائيلية وإصابتها، عندما كانت تشارك في تظاهرات للاعتراض على الإخلاء الجبري للأسر الفلسطينية من بيوتها في شيخ جراح".

من هي ميساء عبدالهادي:

- ميساء ولدت في الناصرة عام 1985.

- حصلت على البكالوريوس في العلاج المائي من معهد وينجيت للتربية البدنية والرياضة.

- شاركت في أعمال "الزمن المتبقي"، "ميرال"، "رجل من دون هاتف"، و"حبيبي راسك خربان"، "يا طير الطاير"، "3000 ليلة".

- حصلت على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم "3000 ليلة" إخراج مي المصري، من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر.

- فازت بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي 2011 عن دور "ليلى" في فيلم "حبيبي راسك خربان".

- عن الشخصية الأقرب لها، قالت في حوار تليفزيوني "كل شخصية لعبتها فيها شيء مني، وأضيف للشخصيات أشياء مني، واعتبر أن الإجابة على سؤال كهذا صعب، لأن كل شخصية أحب لعبها لأنني رأيت فيها ما جذبني".

- جسدت ميساء عبدالهادي، دور ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وزوجة أشرف مروان، في فيلم "الملاك"، والذي طُرح في 2018 على "نتفليكس".

- أكدت أن ليس لديها عمل تندم عليه، حتى الذي ترى أنها أخطأت فيه، تعتبر أنها استفادت من كل تجربة وتعلمت.

- شارك فيلمها "غزة مونامور" في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحاز على إعجاب الجمهور وإشادات النقاد. فاز بجائزة أفضل فيلم عربي مناصفة مع فيلم "نحن من هناك".