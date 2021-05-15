"اتعملي سحر بالمرض وعدم الزواج واتبنيت طفل".. تصريحات حورية فرغلي لـ"التاسعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل رحلة علاجها بالولايات المتحدة الأمريكية وتطورات العمليات التي أجرتها وتفاصيل حياتها الشخصية والسحر الذي وجدته في منزلها وغيرها.

ونرصد لكم أبرز ما قالته حورية فرغلي في التقرير التالي:

"عندي 44 سنة ودي حاجة محبش أخفيها وأقولها عادي ومفيش أزمة لما أقولها. وأول وآخر قصة حب حقيقية عشتها كانت في عمر الـ23 عاما، ولكن لم يكتب لها النجاح بعد أن توفي الشخص الذي كنت أحبه".

- "لم يكن هناك أي من الأصدقاء أو المعارف حولي أثناء مرضي. رانيا محمود ياسين فقط هي التي كانت تتصل للاطمئنان عليا، وبعد كشفي عن مرضي هناك كثيرون كلموني".

- "أصابني الاكتئاب وحياتي كلها كانت متوقفة تماما، لا أخرج من منزلي وبالبحث عن اسمي أجد نتائج كلها تنمر وسب وسخرية، فحياتي كانت كلها في غرفتي فقط".

- "أنا بصدق بالسحر طبعا، لأنه مذكور في القرآن وأنا اتعملي على فكرة ولقيته وشفته. أنا بعد المسلسل قعدت سنة بالسرير عيانة مش عارفة أنا عندي إيه والدكاترة كلهم مش عارفين أنا عندي إيه، وبعدين مامي جابتلي حد يقرأ قرآن عليا، وقال البنت دي معمولها حاجة. والشغالة في البيت كانت بتنظف ولقيت في حوض زرع حاجة ملفوفة ولما فتحتها لقيت ورقة مكتوب عليها بالأحمر حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويوقف زواجها وخلفتها ورزقها مع شعرتين من شعري".

- "بعدها صرحت للمواقع والصحف عن معاناتي مع المرض، وأني أريد الموت، فعلاجي كان في الولايات المتحدة الأمريكية، ووسط الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا كانت السفارات مغلقة ولا تصدر أي تصريحات سفر، وبعد تصريحاتي بـ10 دقائق، جاءني تليفون من مجلس الوزراء أن أتوجه في اليوم التالي للسفارة لأحصل على الفيزا".

- "أحد الأطباء أخبرني بأني أحتاج إلى عملية صعبة للغاية، والوحيد القادر على تنفيذها طبيب يعمل بولاية شيكاغو الأمريكية، وأنه سيتواصل معه لأخذ رأيه في إجراء العملية من عدمها، وهو ما حدث بالفعل ووافق على إجراء العملية.. ذهبت إلى أمريكا وقابلت الدكتور لكنه أخبرني أنني في حاجة إلى إجراء أربعة عمليات وليس عملية واحدة، وأن حالتي تتطلب متابعة بشكل مستمر، مما يتطلب بقائي طوال الفترة التي سأخضع فيها لتلك العمليات بأمريكا بشكل متواصل".

- "هناك الكثير من الأمور التي جعلتني أشعر بمدى صعوبة تلك العملية.. أول عملية كان من المفترض أن أجريها كانت 3 فبراير وستستغرق 12 ساعة، ولكن نظرا لإصابتي بإغماء بسبب عدم النوم لمدة 24 ساعة متواصلة خلال السفر من القاهرة إلى أمريكا، رفض الطبيب إجراء الجراحة في موعدها وفضل تأجيلها لأكثر من يوم".

- "في أول العملية، الدكتور حط إبرة في مناخيري، ملقاش ولا نقطة دم نزلت، فقالي لو أنا دلوقتي خدت جزء من صدرك حطيته لمناخيرك، هتعيشي إزاي، ومفيش أصلا دم واصل لمناخيرك، وعشان كده هضطر أخد جزء من خدك نبنى بيه أوعية دموية في مناخيرك الأول، وبعد كده نبدأ في العملية".

- "والدي، لم يكلمني منذ سفري للولايات المتحدة الأمريكية، فهو جراح كبير، وأنا لم أستشيره قبل الخضوع لهذه العملية.. كان رأيه في العمليات السابقة أنها ستفشل، وهذا ما حدث، هذه المرة لم أخبره، لم أرد أن أعطيه أمل، فذهبت من نفسي دون الرجوع له، وبالتأكيد أتمنى أن يكلمني ونتصالح وأعتذر له إن أخطأت، وأظن أن صورتي بعد العملية وصلته ورأى نجاحها".

- "مش بتعاكس في الشارع ومش هدلل على نفسي.. فالشخص الذي يتزوجني أنا، لن يتزوج عائلتي وفني".

- "تبنيت طفلا كانت إحدى العاملات معي حامل فيه، ولكني استيقظت يوما ما ولم أجدهما".

- "كان عندي 6 كلاب فقدتهم، كل شهر كلب يموت.. ووصلت لمرحلة مش عارفة أسافر أتعالج علشان كورونا، وكل الناس أصحابي وعشرتي أول ما وقعت خلاص.. اتشوهت ومحدش هيشغلني".

- "أنا كنت ملكة جمال وبقيت مشوهة، وكنت ببقى عايزة أنام وأتمنى ما قومش تاني".

-" لا أتدخل في أي مشاكل أو خلافات مع أحد في الوسط الفني وخارجه، وأتعامل بكل ود وإحترام وهدوء مع الجميع".

-" تابعت في الموسم الرمضاني مسلسل الاختيار 2 ومسلسل لعبة نيوتن ".

- "أكتر فيلم سينمائي شاركت فيه واستمتع به هو فيلم (ديكور) ومن أصعب الأفلام التي قمت بتقديمها".

جدير بالذكر أن، حورية فرغلي خضعت قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من أعلى الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.