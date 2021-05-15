نوال الزغبي تهدي جمهورها أغنيتين جديدتين في عيد الفطر

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"الخليج 365": أطلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أغنيتين باللهجة المصرية بمناسبة عيد الفطر الأولى بعنوان “بكلم خيالي” والثانية بعنوان “أسعد لحظة”.

أغنية “بكلم خيالي” كلمات وألحان: صلاح الكردي، توزيع موسيقي ريمي مراد، ماسترينغ طوني حداد، كمنجة باتريك مونس. ويقول مطلعها: “هو اللي يهجرني يبقي حبيب وللا/اللي يجرحني يبقي طبيب/ويسبني طول الليالي /بكلم خيالي .. وتبكي عيني الليالي /ياقلبي انسي دا سبنا وراح”.

أغنية “أسعد لحظة” كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع ومكس وماستر الهامي دهيمة واحمد حسام. ويقول مطلعها: دي أسعد لحظة في حياتي/وهبدأ أعيش أنا حياتي /خلاص هتسيبني ما تسيبني /ومع خالص تحياتي”.