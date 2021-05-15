شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يفتتح موسما جديدا من "مسرحية كلها غلط" و"صباحية مباركة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح النجم أشرف عبد الباقي عروض الموسم الجديد من مسرحيتي "مسرحية كلها غلط" ، و"صباحية مباركة" ، منذ أول أيام عيد الفطر، وتستمر العروض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويقدم عبدالباقي على خشبة مسرح الريحاني بوسط البلد، مسرحية كلها غلط، فيما يقدم على ربيع وأوس أوس مسرحية صباحية مباركة على خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي، ويتم تقديم المسرحيتين "ماتنيه" من الساعة ٦ حتى ٩ مساء، وذلك التزاما بقرارات الإغلاق المبكر.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

مسرحية كلها غلط هي بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج وورك شوب.

مسرحية صباحية مباركة هي بطولة علي ربيع و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ديكور محمود سامي، أزياء مي مجدي، أشعار أيمن بهجت قمر، ألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، مدير الفرقة حسن نجيب، إخراج أشرف عبد الباقى.



مسرحية كلها غلط (2)