بالصور| أشرف عبدالباقي يفتتح موسما جديدا من "مسرحية كلها غلط" و"صباحية مباركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح الفنان أشرف عبدالباقي عروض الموسم الجديد من مسرحيتي "مسرحية كلها غلط"، و"صباحية مباركة"، وذلك مع أول أيام عيد الفطر، وتستمر العروض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

يقدم عبدالباقي على خشبة مسرح الريحاني بوسط البلد، مسرحية كلها غلط، فيما يقدم على ربيع وأوس أوس مسرحية صباحية مباركة على خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي، ويتم تقديم المسرحيتين "ماتينيه" من الساعة ٦ وحتى ٩ مساء، وذلك التزاما بقرارات الإغلاق.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية حصل عبدالباقي على حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وتعرض أيضًا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن.

"مسرحية كلها غلط" بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج وورك شوب.

مسرحية "صباحية مباركة" بطولة علي ربيع وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ديكور محمود سامي، أزياء مي مجدي، أشعار أيمن بهجت قمر، ألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، مدير الفرقة حسن نجيب، إخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج وورك شوب.