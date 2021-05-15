قبل وقف "المتحدة" التعامل معه.. تعرف على أزمات 6 فنانين ومنتج مع محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

اعتاد المخرج محمد سامي، خلال السنوات الماضية، أن يكون مثيرا للجدل، بدخوله في خلافات عديدة ومختلفة مع الفنانين.

ونرصد لكم 6 أزمات حدثت بين المخرج محمد سامي وفنانين ومنتج، قبل إعلان "المتحدة" وقف التعامل معه:

غادة عبدالرازق

بدأت الأزمة بين محمد سامي وغادة عبدالرازق مع كواليس الأيام الأولى لتصوير مسلسل "حكاية حياة"، وخرجت على السطح بعدما اتهمها بمحاولة اقتحام شقته واستئجار عدد من البلطجية لضربه، وهو الأمر الذي نفته هي بشدة في أكثر من لقاء تليفزيوني، موضحة أنه اعتاد الإساءة للعاملين في المسلسل وعندما اعترضت تبادلا الاتهامات، ووصلت إلى حد تحرير محاضر.

نسرين أمين

وقع خلاف بين نسرين أمين والمخرج محمد سامي، عقب عرض مسلسل "الأسطورة" عام ٢٠١٦، وقال سامي وقتها في تصريحات صحفية، إنها ممثلة درجة خامسة، وكانت تشعر بالغيرة من زوجته الفنانة مي عمر، والتي كانت تشارك في المسلسل.

وأضاف: "نسرين فاكرة نفسها نجمة بس هتفضل ممثلة درجة خامسة، لأن دي إمكانياتها وربنا خلق كل فنان عنده مستوى من الموهبة".

ياسمين صبري

اتهم المخرج محمد سامي - الفنانة ياسمين صبري بـ"النفسنة"، عقب تصريحها بشأن انسحابها من تصوير بقية مشاهدها في مسلسل "الأسطورة" بسبب تقليل مشاهدها لصالح زوجته مي عمر.

شيرين عبدالوهاب

قال سامي عن خلافه مع شيرين عبدالوهاب، إنه يصل لأكثر من 8 سنوات، ولكنه يحبها كثيرًا ويتمنى الصلح معها، مؤكدًا أنها "موهبة غير طبيعية"، ويتمنى العمل معها.

السبكي

وقع خلاف بين سامي والمنتج محمد السبكي، وقال سامي ببرنامج "العرافة"، إن هذا الخلاف حدث خلال تصوير أحد المشاريع الفنية في العاصمة اللبنانية بيروت، قبل دخوله تصوير مسلسل "ولد الغلابة".

وأضاف: "السبكي مش بيعرف يتعامل مع حد قدي، ولا بعرف أتعامل مع حد قده، وإحنا الاتنين أصدقاء. وخناقتنا مضحكة جدًا، وأنا ابنه، ومحدش بيتحدى ابنه، ولو محمد السبكي عمل فيلم من غير إيرادات، فأكيد إن الوقت لم يسعفه".

ماجد المصري

وقع خلاف بين محمد سامي وماجد المصري بعد عرض مسلسل" كلام على ورق".

وصرح "المصري" في أحد لقاءاته التليفزيونية، إنه غير راضِ عن مسلسل "كلام على ورق"، ليرد "سامي"، مبررًا ذلك بأنها غيرة من الفنان أحمد زاهر، خاصة بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل.

ولكن تصريحات "سامي"، لم ترق لـ "المصري"، الذي بدوره وجه له رسالة في أحد البرامج قائلًا: "عيب".

أنغام

وقع خلاف بين سامي وأنغام، حيث كان من المقرر أن تغني تتر مسلسل "نسل الأغراب"، فاختلفا، وانسحبت أنغام من غنائه.

وقال المخرج محمد سامي إن المطربة أنغام نجمة كبيرة، وحققت نجاحات متعددة، لكنه عاتب عليها بسبب تصريحاتها حول تتر مسلسل "نسل الأغراب".

وأوضح: "أنا اخترتها، واتبسطت إن التتر يتغنى بصوتها وصوتها جميل، واتفقنا إننا عندنا رباعيات، والتتر مش أغنية في ألبوم لأنها أغنية مرتبطة بالدراما، وده كان الخلاف على أغنية التتر بيننا".

وتابع سامي في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "أغنية أنغام مكنتش شبه المسلسل، وقلت لأنغام أنا مش مرتاح للأغنية وحاولت أبلع الأغنية من وجهة نظر احترامي لتاريخ أنغام، وآخر مرة قالت لي يا هغني الأغنية يا مش هتغني، وبعت لها رسالة طويلة جدا وقلت لها إني نفسي متسيبش المسلسل".

واستكمل: "بعت رسالة طويلة لأنغام وقلت لها ياريت نغير الأغنية، وبعت للشاعر أمير طعيمة، فرفضت وزعلت مني، وملحن الأغنية كان وليد سعد، وكنت عاوز الأغنية شبه أغنية (هموم جبلين) كانت لحن وليد سعد وهي أغنية (جبل الحلال)، أمير طعيمة كتب كلمات وصفت المسلسل كأنه اتفرج على الـ30 حلقة، وطلبت منها إننا نعمل لحن تاني، لكن هي رفضت إن اللحن يتغير وقبلت اعتذارها عن العمل وكنت متضايق جدا".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه قد تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن الشركة المتحدة صباح السبت، بعد يوم واحد من انتهاء عرض مسلسله مع الشركة "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

كان آخر عمل للمخرج محمد سامي مع الشركة المتحدة هو مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في دراما رمضان ٢٠٢١، وشارك في بطولته: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.