عمرو سلامة يعلن إصابة ممثلة فلسطينية برصاص إسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج عمرو سلامة، عن إصابة الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي، برصاص إسرائيلي، أثناء مشاركتها في التظاهرات الخاصة بالاعتراض على الإجلاء الجبري للأسر الفلسطينية من بيوتهم في حي الشيخ جراح.

ونشر سلامة صورة لـ ميساء عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، معلقًا "الممثلة الفلسطينية المبدعة والمهمة ميساء عبد الهادي، التي مثلت في أعمال أمريكية وأعمال عربية حصدت جوائز في أهم المهرجانات العالمية، تم إطلاق النار عليها من الشرطة الإسرائيلية وإصابتها، عندما كانت تشارك في تظاهرات للاعتراض على الإخلاء الجبري للأسر الفلسطينية من بيوتها في شيخ جراح".

ميساء ولدت في الناصرة عام 1985، شاركت في أعمال "الزمن المتبقي"، "ميرال"، "رجل من دون هاتف"، و"حبيبي راسك خربان"، "يا طير الطاير"، "3000 ليلة".