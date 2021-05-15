فن ومشاهير

بعد انتهاء "القاهرة كابول".. سارة نخلة في جلسة تصوير جديدة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة سارة نخلة، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور محمد فواز، تعاونت خلالها مع خبيرة التجميل سلمى المتولي، وشاركت الصور مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت سارة نخلة خلال الموسم الرمضاني، في مسلسل القاهرة كابول بشخصية "حُرّة" الغجرية؛ حيث استقبلت نخلة ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي حول الدور الذي قدمته، والشكل الذي ظهرت به مختلف عما قدمته من قبل.

القاهرة كابول، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، سامح السيد، نور محمود، حسني شتا، خالد كمال.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا