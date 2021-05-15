خاص| نهال عنبر تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو اللجنة الصحية بمجلس نقابة المهن التمثيلية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز وزوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وقالت نهال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حالة الأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبدالعزيز مستقرة حتى الآن، وأطالب الجمهور ومحبيهما بالدعاء لهما أن يتمم شفاءهما ويعودا إلى بيتهما سالمين بإذن الله".

كان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبدالعزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

وكتب رامي رضوان، أيضا منذ أيام عبر "فيسبوك": "لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صل الله عليه وسلم".

وأضاف: "اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبدالعزيز وكل المرضى شفاءً لا يغادر سقما يا رب العالمين.. إلهي أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية.. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".