بعد يومين.. إيراد "ثانية واحدة" يقترب من المليون الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتل فيلم "ثانية واحدة" المركز الثالث، في إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وحقق الفيلم أمس الجمعة 14 مايو، إيراد قُدر بـ437 ألفًا و866 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 702 ألف و968 جنيها، ليأتي بعد فيلم "ديدو" بطولة الفنان كريم فهمي، الذي حصل على المركز الثاني، وفيلم "أحمد نوتردام" بطولة الفنان رامز جلال، والذي فاز بالمركز الأول.

"ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، مصطفى خاطر، سوسن بدر وفتحي عبدالوهاب، محمود حميدة.

يتنافس في الموسم الحالي، 3 أفلام جديدة إلى جانب فيلم "وقفة رجالة" الذي تم طرحه قبل عدة أشهر، وهي: "ثانية واحدة"، "ديدو" و"أحمد نوتردام".