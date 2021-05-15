مها أحمد تهاجم نجمين "مخدماتية للأستاذة".. الأول باعها والثاني بكت بسببه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" هاجمت الفنانة مها أحمد نجمين كبيرين من زملائها في الوسط الفني، دون أن تفصح عن اسميهما، وصفت الأول أنه كان بمثابة الأخ، إلا أنه باعها، وأكدت أن الثاني كان سببا في دخولها بحالة من الاكتئاب.

كتبت مها "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص. الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على..، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا".

وتابعت "النجم الأولانى بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رُشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تانى معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض انه عارف قيمتي الفنية، وعارف اني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم ان الكل عارف اني زي اخته".

وأضافت مها "أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض، ما هي الحوجة مرة رد وقالي الدور ينادي صاحبه. طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب. وقلت (عوضي عليك يا رب).. تمر الايام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا)، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها، وهما (مخدماتية للأستاذة)".

واختتمت "يمهل ولا يهمل ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل، ياللي مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح، بلاش تتشطروا على أساتذتكوا. (عوضنا على الله). يا رب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

يُذكر أن أخر ظهور لمها أحمد، كان مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "عمر ودياب"، بطولة مصطفى خاطر وعلي ربيع، والذي عُرض في السباق الرمضاني قبل الماضي 2020.