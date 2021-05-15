بيع لوحة “بدون عنوان” بأكثر من 38 مليون دولار ‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

بيعت لوحة المستطيل الأزرق، وهي اللوحة المسماة “بدون عنوان” ‏للفنان والأستاذ الجامعي الأميركي مارك روثكو بأكثر من 38 مليون ‏دولار أميركي‎.‎

والعمل الفني الذي يبدو بسيطا، والذي يعتبر على نطاق واسع على ‏أنه تحفة فنية مؤثرة، بيعت في مزاد علني في دار كريستيز بمدينة ‏نيويورك‎.‎

واللوحة الفنية التي تحمل اسم “بدون عنوان” وقياسها 68 بوصة في ‏‏54 بوصة، كانت اللوحة قبل الأخيرة التي أنجزها روثكو قبل أن ‏يموت منتحرا في العام 1970‏‎.‎

ويقول الخبراء إن العمل الزيتي على القماش يتميز بدرجات مختلفة ‏من اللون الأزرق والتي “تتحول وتلمع” أثناء التقاطها للضوء، والتي ‏بدورها “تجسد روح أعمال حياته‎”.‎

ويعد روثكو أحد أشهر الفنانين في الولايات المتحدة، وقد صنع لنفسه ‏اسما برسم كتل كبيرة من الألوان بأشكال مختلفة، معظمها من ‏المستطيلات والمربعات‎.‎

الفنان الروسي المولد، الذي هاجرت عائلته إلى الولايات المتحدة في ‏العام 1913، رسم 3 أعمال فنية فقط، بما فيها هذا العمل، في الأشهر ‏الأخيرة من هذه الحياة، ويقال إنه اعتبرها “أعمق” إنجازاته‎.‎

وكانت اللوحة جذبت اهتماما عالميا قبل أن تجلب في النهاية 38.21 ‏مليون دولار، وفق ما ذكرت صحيفة ذي ميترو البريطانية‎.‎