رحيل الممثل المغربي حمادي عمور

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"الخليج 365" من الرباط: توفي الممثل المغربي حمادي عمور، الليلة الماضية، عن عمر يناهز 90 عاما. وقال عبد الكبير الركاكنة، رئيس الاتحاد المغربي لمهن الدراما، لوكالة الانباء المغربية، إن الفنان الراحل توفي بعد معاناة طويلة مع مرض.

ويعد عمور من جيل الرواد الذي ترك بصمته على الإنتاج التلفزيوني المغربي، ويتوفر على رصيد غني من الأعمال بفضل عروضه وأدواره المتعددة في السينما والمسرح والإذاعة.

واشتهر عمور، المولود بمدينة فاس عام 1930، أيضا بتأليفه للعديد من الأغاني أداها فنانون مغاربة أمثال المعطي بلقاسم ومحمد الإدريسي.

وبدأ أول ظهور له على الساحة الفنية في مسرح الهواة عام 1948، قبل إحداثه لفرقة "المنار" في عام 1951 في الدار البيضاء.

ولعب عمور دور البطولة في العديد من الأعمال السينمائية مثل "كيد النساء" في عام 1999 و"المهمة" في عام 2002.

وقام أيضا بتنشيط برنامج "عالم الفنون" لأكثر من 10 سنوات.