رئيس البيت الفنى للمسرح يفتتح "طقوس العودة" على مسرح الطليعة

القاهرة - سامية سيد - افتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح مساء أمس الجمعة العرض المسرحي الجديد "طقوس العودة" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالتعاون مع فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، بحضور الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد والمخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب، وذلك فى الساعة السادسة مساء على مسرح الطليعة بالعتبة بقاعة صلاح عبد الصبور فى تمام الساعة السادسة مساء في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة المصرية، ومن المفترض أن يستمر العرض لمدة 15 يومًا.



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يذكر أن فكرة العرض مستوحاة من الموال الشعبى التراثي حسن ونعيمة الأصلي، عن نعيمة التى تبحث عن روح حسن فى حياتها، وأن العرض يقدم فى قالب طقسي موسيقي غنائي.

"طقوس العودة" من بطولة نجلاء يونس، ماهر محمود، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الحجار، ديكور وأزياء نورهان سمير، ومن إخراج سعيد سليمان.



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