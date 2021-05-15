سترة جانيت جاكسون بأكثر من 81 ألف دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: بيعت سترة مصمّمة على الطراز العسكري كانت المغنية جانيت جاكسون قد ارتدتها خلال جولة لها لأداء أغنية “ريثم نيشن” عام 1990 بمبلغ 81250 دولاراً في مزاد في بيفرلي هيلز، وهو ما يزيد 20 مرّة عن تقديرها قبل البيع.

وكانت هذه السترة السوداء ضمن أبرز ما تم بيعه على مدى ثلاثة أيام للملابس والتذكارات الأخرى التي جمعتها المغنية على مدى 40 عاماً. وكانت تلك أول جولة لجاكسون كفنانة منفردة.

وقالت دار جوليان للمزادات، إنه كان من المتوقع بيع السترة بمبلغ يراوح ما بين 4000 و6000 دولار. ولم يتم الكشف عن شخصية المشتري.

وتقوم جاكسون الفائزة بخمس جوائز “غرامي”، والتي ستكمل الخامسة والخمسين من عمرها يوم غد الأحد ببيع أكثر من 1000 قطعة من الملابس التي ارتدتها على خشبة المسرح وفي جولات وخلال مقاطع موسيقية مصوّرة.

وتم شراء قرط واحد يتدلى منه مفتاح كانت جاكسون قد ارتدته في جولة عام 1990 وخلال ظهورها في مناسبات أخرى الجمعة مقابل 43750 دولاراً.