نسبة إلى موسيقى الجاز.. سر تسمية مولودة داليا مبارك الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: استقبلت الفنّانة السعودية داليا مبارك، في أول أيام عيد الفطر، مولودتها الثانية، والتي أطلقت عليها اسم جاز.

وعبر خاصية القصص المصورة، بموقع “إنستغرام” كشفت عن أنّها أطلقت عليها هذا الاسم نسبة إلى موسيقى الجاز، التي تعد من الأنواع المفضلة لديها في عالم الموسيقى.

وشارك زوجها الأميركي ألهيم ستاركس، متابعيه عبر إنستغرام، بمقطع فيديو، ظهر خلاله وهو يحمل المولودة، مؤكداً من خلال تعليقه أنه سعيد بقدومها في العيد، ومن أجمل لحظات حياته أن يشعر بإحساس الأبوة.

وحرصت مبارك، خلال فترة حملها على الخضوع إلى جلسات تصويرية عدّة لتوثيق مظاهر تغييرها الجسماني في هذه المرحلة الهامة في حياة السيدات.

وتصدّرت خلالها ترندات السوشيل ميديا، حيث كانت تلقى قبولاً واسعاً لدى الجمهور.

من ناحية فنية، تستعد الفنانة السعودية، لطرح أول أغنية لها باللهجة المصرية، وتحمل عنوان “اللي يمشي عادي”.

وشاركت جمهورها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عبر إنستغرام، مقطعاً منها، معلقة: “قريباً”.

وتعاونت خلالها مع الشاعر عمرو المصري، ومن ألحان محمد الشعيبي، وتوزيع عمر الخضري.