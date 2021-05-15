الموت يغيّب حمادي عمور.. أحد أعمدة الفن في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الممثل الكوميدي المغربي حمادي عمور، في ساعة مبكرة من فجر السبت، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الراحل لـ"الخليج 365"، أن عمور توفي عن عمر ناهز الـ90 عاما، بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، جراء معاناته من المرض.



والفقيد هو واحد من أعمدة الفن في المغرب؛ إذ ساهم طيلة مسيرته الفنية في المشهد الفني بعدة أعمال ظلت خالدة في أفئدة المغاربة.

وكان الفقيد حمادي عمور من جيل الرواد الذين تركوا بصمتهم على الإنتاج التلفزي المغربي، بفضل رصيده الغني من الأعمال وأدواره المتعددة في السينما والمسرح والإذاعة.

واشتهر الفنان الراحل، المولود بمدينة فاس في عام 1931، أيضا بتأليفه للعديد من الأغنيات التي أداها فنانون مغاربة أمثال المعطي بلقاسم ومحمد الإدريسي.

وبدأ أول ظهور له على الساحة الفنية في مسرح الهواة عام 1948، قبل تشكيل فرقة “المنار” في عام 1951 في الدار البيضاء.

كما لعب الفقيد حمادي عمور دور البطولة في العديد من الأعمال السينمائية مثل “كيد النساء” في عام 1999 و”المهمة” في عام 2002.

وقام أيضا بتنشيط برنامج “عالم الفنون” لأكثر من 10 سنوات.





كما وشحه العاهل المغربي، الملك محمد السادس بوسام المكافئة الوطنية من درجة قائد.