البرتغال تسمح بدخول السياح الأوروبيين بشرط وحيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ستسمح البرتغال بدخول السياح الوافدين من معظم الدول الأوروبية اعتباراً من الإثنين، بعد خطوة مماثلة تجاه المملكة المتحدة.

وذكرت الحكومة البرتغالية في بيان أن الأشخاص القادمين من دول الاتحاد الأوروبي التي يكون فيها معدل الإصابة بفيروس كورونا "أقل من 500 لكل 100 ألف نسمة" سيكون بإمكانهم "السفر إلى البرتغال، بما في ذلك الرحلات غير الضرورية".



ويتعين مع ذلك، على جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم على عامين تقديم اختبار سلبي للكشف عن الفيروس أجري قبل أقل من 72 ساعة من استقلال الطائرة.

البرتغال تحذر

ونبهت وزارة الداخلية إلى أن شركات الطيران التي تقل ركاباً بدون اختبار ستتعرض لغرامة تراوح بين 500 و 2000 يورو لكل مسافر.

وتُفرض القيود على السفر، المقتصرة على التنقل الضروري، في ثماني دول فقط، بينها خمس من الاتحاد الأوروبي، هي قبرص وكرواتيا وليتوانيا وهولندا والسويد إضافة إلى جنوب أفريقيا والبرازيل والهند.

يخضع المسافرون القادمون من هذه البلدان أيضًا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

ويتعلق السفر الضروري المسموح به بالأسباب المهنية أو الصحية والدراسة ولم الشمل.

قرار مماثل لبريطانيا

والجمعة، سمحت البرتغال باستقبال السياح القادمين من المملكة المتحدة، بعد أن رفعت القيود السارية منذ أوائل كانون الثاني/يناير لاحتواء تفشي كوفيد-19.

وتم تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة في كانون الثاني/ يناير قبل استئنافها منتصف نيسان/أبريل، ولكن فقط للرحلات التي تُعد "ضرورية".

ومن المتوقع توافد مئات السياح البريطانيين الذي يشكلون غالبية السياح الأجانب، اعتباراً من الأسبوع المقبل إلى البرتغال وخصوصا إلى منطقة الغارف السياحية (جنوب)، ما يشكل انتعاشا لقطاع السياحة الذي تضرر بشدة من الجائحة.

كما من المتوقع قدوم آلاف المشجعين في 29 أيار/مايو، لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي في بورتو (شمال).