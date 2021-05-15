ندى بسيوني أمام طائرة: "مش طيارتي والله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة ندى بسيوني، حقيقة امتلاكها طائرة خاصة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشرت ندى، صورة لها أمام طائرة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت " مش طيارتي والله".

ومازحت لقاء سويدان، صديقتها ندى بسيوني، قائلة: "لأ.. طيارتك وعلى يدي".

جدير بالذكر أن ندى بسيوني تقدم برنامج "حاجة حلوة" على قناة النهار، وتدور فكرته حول كل ما هو جميل حولنا، من مشاعر وأفكار، والجميل من العادات والتقاليد والتراث والمواقف الإنسانية، كما يهتم البرنامج بالبعد عن العادات السلبية، وكذلك يهتم بالرشاقة والصحة والتغذية.