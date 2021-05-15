تعرف على إجمالي ما حققه "ديدو" من إيرادات في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اقترب فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي، من تحقيق 2 مليون ونصف، في يومه الثاني بدور العرض السينمائي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وحقق الفيلم أمس الجمعة ثاني أيام عيد الفطر 14 مايو، إيراد قُدر بمليون و567 ألفًا و194 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 2 مليون و437 ألفا و952 جنيها.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

يتنافس في الموسم الحالي، 3 أفلام جديدة إلى جانب فيلم "وقفة رجالة" الذي تم طرحه قبل عدة أشهر، وهي: "ثانية واحدة"، "ديدو" و"أحمد نوتردام".