الانفعال واعترافه بالغرور وأسرار مشاكله بالوسط.. تصريحات محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يواجه المخرج محمد سامي، حاليا أزمة جديدة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد قرارها بوقف التعامل معه بعد آخر عمل بينهما عرض في دراما رمضان المنقضي ٢٠٢١، وهو مسلسل "نسل الأغراب" الذي خاض بطولته أحمد السقا وأمير كرارة.

ونرصد لكم تصريحات ومواقف لمحمد سامي أثارت جدلا وعرضته للانتقاد..

خلافاته

قال سامي عن خلافاته بالوسط الفني ببرنامج "العرافة" على قناة "المحور": "ضاعت حقوقي في الخلافات بسبب الانفعال هو أكبر مشكلة تواجهني، فأنا سريع الغضب بشكل مبالغ فيه، بس براجع نفسي دايما.. بحب الشغل يطلع صح أوي ومعظم خلافاتي اللي حصلت في حياتي كان لها علاقة بالشغل وملهاش علاقة بحياتي الشخصية".

"خلافه مع السبكي"

قال سامي ببرنامج" العرافة"، إنه حدث خلاف بينه وبين السبكي خلال أحد المشاريع الفنية في العاصمة اللبنانية بيروت، قبل دخوله تصوير مسلسل "ولد الغلابة"، مضيفا :"السبكي مش بيعرف يتعامل مع حد قدي، ولا بعرف أتعامل مع حد قده، وإحنا الاتنين أصدقاء.. وخناقتنا مضحكة جدًا، وأنا ابنه، ومحدش بيتحدى ابنه، ولو محمد السبكي عمل فيلم من غير إيرادات، فأكيد إن الوقت لم يسعفه".

"خلافه مع شيرين عبدالوهاب"

قال سامي، إن خلافه معها، يصل لأكثر من 8 سنوات، ولكنه يحبها كثيرًا ويتمنى الصلح معها، مؤكدًا أنها "موهبة غير طبيعية"، ويتمنى العمل معها.

"سامي وأنغام"

قال المخرج محمد سامي، إن المطربة أنغام نجمة كبيرة وحققت نجاحات متعددة، لكنه عاتب عليها بسبب تصريحاتها حول تتر مسلسل "نسل الأغراب"، موضحًا: "أنا اخترتها واتبسطت إن التتر يتغنى بصوتها وصوتها جميل، واتفقنا إننا عندنا رباعيات، والتتر مش أغنية في ألبوم لأنها أغنية مرتبطة بالدراما، وده كان الخلاف على أغنية التتر بيننا".

وتابع سامي في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "أغنية أنغام مكنتش شبه المسلسل، وقلت لأنغام أنا مش مرتاح للأغنية وحاولت أبلع الأغنية من وجهة نظر احترامي لتاريخ أنغام، وأخر مرة قالت لي يا هغني الأغنية يا مش هتغني، وبعت لها رسالة طويلة جدا وقلت لها إني نفسي متسيبش المسلسل".

واستكمل: "بعت رسالة طويلة لأنغام وقلت لها يا ريت نغير الأغنية، وبعت للشاعر أمير طعيمة، فرفضت وزعلت مني، وملحن الأغنية كان وليد سعد، وكنت عاوز الأغنية شبه أغنية (هموم جبلين) كانت لحن وليد سعد وهي أغنية (جبل الحلال)، أمير طعيمة كتب كلمات وصفت المسلسل كأنه اتفرج على الـ30 حلقة، وطلبت منها إننا نعمل لحن تاني، لكن هي رفضت إن اللحن يتغير وقبلت اعتذارها عن العمل وكنت متضايق جدا".

وأضاف: "بعد ما الموضوع خلص بمنتهى الاحترام صحيت الصبح لقيت أكتر من خبر إن أنغام اعتذرت عن تتر (نسل الأغراب)، اتضايق فريق العمل المشارك في المسلسل وحصلت حاجات مش حلوة على النت، وبدأ الناس يقولوا إن المسلسل هو اللي اعتذر، وأنغام ألغت متابعتي على إنستجرام".

"سامي ونسرين آمين"

قال المخرج محمد سامي عن الفنانة نسرين أمين في تصريحات صحفية، عقب عرض مسلسل" الأسطورة" عام ٢٠١٦، إنها ممثلة درجة خامسة، وأنها كانت تغير من زوجته الفنانة مي عمر، والتي كانت تشارك في أحداث المسلسل.

وأضاف "نسرين فاكرة نفسها نجمة بس هتفضل ممثلة درجة خامسة لأن دي إمكانياتها وربنا خلق كل فنان عنده مستوى من الموهبة".

مي عمر

كشف محمد سامي ببرنامج" العرافة" سبب تعرض زوجته للانتقادات والهجوم، قائلا "ده بسبب وجودي.. الناس من الأول قالوا إن مي نجحت عشان جوزها، ومفيش حاجة اسمها كده، ومسلسل لؤلؤ كان بطولة مطلقة ليها ونجح في الوطن العربي كله بسبب موهبتها، والناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا حاجات كتير بتبقى حاجات لناس وناس حقيقية بس عاوزة تكون مكاننا".

وأضاف: "أتعامل مع مي عمر في اللوكيشن بشكل مختلف من كل فترة لأخرى، فقد كانت تظهر 10% من قدراتها أمام الكاميرا وكنت أنفعل جدا، لأنها كانت تؤدي في البروفات بشكل أفضل، وهذا كان يرجع إلى انعدام خبرتها.. وحبي لمي عمر جعلني غيران عليها، وعاوزها تبقى أحسن حد، لأنها مراتي حبيبتي، وبالتالي كنت ببقى قاسي عليها جدا، كنت بوترها جدا وبتعامل بطريقة غلط جدا وأزعق لها، وزمايلي كانوا بيقولوا لي بالراحة عليها هي لسه بتبدأ".

حبه للفلوس

قال المخرج محمد سامي ببرنامج "العرافة"، إنه لا يتنازل عن جزء من أجره مقابل سيناريو جيد "الفن حاجة والحسابات حاجة تانية.. لا أقيم نفسي بأكثر أو أقل مما أستحق".

وأضاف: "أنا بطلب الأجر اللي يتناسب مع النجاح الذي حققته في الأعمال التي قدمتها.. أنا بتعب في شغلي لكن لو عدى أسبوع بدون تصوير بكون عايز أصور، ومقدرش أقول مش بحب الفلوس ولو قلت كده أبقى كداب.. الفلوس بتحقق سعادة للإنسان والمال والبنون زينة الحياة الدنيا.. أنا مغرور وواثق من نفسي".

شقيقته

تعرض المخرج محمد سامي، لموجة من الانتقادات في شهر رمضان من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانه ظهور شقيقته ريم سامي في الحلقة الثالثة بمسلسل "نسل الأغراب".

وقال سامي ببرنامج" its show time": "أول مرة شفت ريم بتمثل كان في مسلسل (للحب فرصة أخيرة) مع الفنانة داليا البحيري، واتفاجئت إنها هي لما كنت بتفرج على التليفزيون صدفة، وكلمتها عشان أتأكد إنها هي ولا واحدة شبهها، وبعدها اعترفت لي إنها عملت كدة من غير ما تقولي لأنها خايفة الناس تقول عليا بتشغل أختك ومراتك وقرايبك.. وأقسم بالله لو هجيب عيلتي كلها اشغلها مش هيفرق معايا كلام الناس".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه قد تم اتخاذ قرارا بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن الشركة المتحدة صباح السبت، بعد يوم واحد من انتهاء عرض مسلسله مع الشركة "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

كان آخر أعمال المخرج محمد سامي مع الشركة المتحدة مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في دراما رمضان ٢٠٢١، وشارك في بطولته: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.