في يومين.. إيرادات "أحمد نوتردام" تتجاوز 4 ملايين جنيه في دور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "أحمد نوتردام"، في تحقيق إيرادات مرتفعة في يومه الأول والثاني بدور العرض السينمائي، مع طرحه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحقق الفيلم متفوقًا على باقي الأفلام المتنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم عيد الفطر، إيراد قُدر بمليون و668 ألفًا و684 جنيهًا، في أول أيام العيد، وفي اليوم الثاني حقق 2 مليون و337 ألفًا و304 جنيهات، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 4 ملايين و5 آلاف و988 جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

يتنافس في الموسم الحالي، 3 أفلام جديدة إلى جانب فيلم "وقفة رجالة" الذي تم طرحه قبل عدة أشهر، وهي: "ثانية واحدة"، "ديدو" و"أحمد نوتردام".