أحمد فهمي يحتفل مع عائلته بثالث أيام عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شارك الفنان أحمد فهمي متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاله مع عائلته بثالث أيام عيد الفطر المبارك.

ونشر فهمي، صورة له معهم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "العائلة".

وشارك "فهمي" في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسلي "الاختيار 2" و"وكل ما نفترق".

مسلسل"الاختيار 2” إنتاج سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبدالغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف للمخرج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان.

مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، وعمرو عبدالجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، وإخراج كريم العدل.