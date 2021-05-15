هكذا احتفلت شام الذهبي بعيد ميلاد والدتها أصالة الـ٥٢

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شاركت شام الذهبي متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالها بعيد ميلاد والدتها الفنانة أصالة نصري الـ٥٢.

ونشرت شام، صورا لها مع والدتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي أمي، وبنتي، وأختي، ورفيقتي، وتاج راسي.. يا أغلى من روحي.. بحبك".

جدير بالذكر أن أصالة نصري من مواليد 15 مايو 1969، وولدت في مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها والتحديد في حي أبو رمانة. وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، أيهم، ريم الذي احترفت الغناء، أنس.

وتزوجت مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في مايو 2011.