"نموذج المرأة الحديدية".. نجوى كرم تهنئ أصالة بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

هنأت الفنانة نجوى كرم، صديقتها الفنانة أصالة نصري بمناسبة عيد ميلادها الـ٥٢.

وكتبت نجوى، عبر حسابها على تويتر : "‏ينعاد عليكي أصّولة، عنوانك الصّوت والقوة، إنتِ نموذج المرأة الحديدية.. عقبال المية".

جدير بالذكر أن أصالة نصري من مواليد 15 مايو 1969، وولدت في مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها والتحديد في حي أبو رمانة. وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، أيهم، ريم الذي احترفت الغناء، أنس.

وتزوجت مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في مايو 2011.