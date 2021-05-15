بعد النجاح الكبير لمسلسل “للموت”… جمال سنان للمشاهدين: شكراً

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

شكر صاحب شركة‎ Eagle Films ‎المنتج اللبناني جمال سنان ‏المتابعين لتفاعلهم مع مسلسل “للموت” الذي عرض في الموسم ‏الرمضاني وقال إن المسلسل حقق نجاحاً كبيراً على امتداد العالم ‏العربي والإغتراب وأن التحضيرات جارية لجزء ثانٍ من “للموت”. ‏

وفي التفاصيل قال، “شكراً لكم جميعاً على التفاعل الكبير طيلة شهر ‏رمضان المبارك مع مسلسل للموت الحمدلله حققنا نجاحاً كبيراً على ‏امتداد العالم العربي والاغتراب بسبب دعمكم التحضيرات جارية ‏لجزء ثانٍ من للموت لن تنتظروا طويلاً قبل مشاهدته كل التفاصيل ‏قريباً”.‏