بعد النجاح الكبير لمسلسل “للموت”… جمال سنان للمشاهدين: شكراً

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كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 11 دقيقة
جمال سنان
شكر صاحب شركة Eagle Films المنتج اللبناني جمال سنان المتابعين لتفاعلهم مع مسلسل “للموت” الذي عرض في الموسم الرمضاني وقال إن المسلسل حقق نجاحاً كبيراً على امتداد العالم العربي والإغتراب وأن التحضيرات جارية لجزء ثانٍ من “للموت”.
وفي التفاصيل قال، “شكراً لكم جميعاً على التفاعل الكبير طيلة شهر رمضان المبارك مع مسلسل للموت الحمدلله حققنا نجاحاً كبيراً على امتداد العالم العربي والاغتراب بسبب دعمكم التحضيرات جارية لجزء ثانٍ من للموت لن تنتظروا طويلاً قبل مشاهدته كل التفاصيل قريباً”.